Tra musica e tradizione, venerdì 19 dicembre alle ore 18:00 appuntamento con il quartetto composto da Giovanni Apuzzo, Luca Biferari, Francesco Notaristefano e Flavio De Maio. Ingresso gratuito

Chiesa del Sasso: Mezzo Forte Clarinet Quartet in concerto –

Le note raffinate ed eleganti del “Mezzo Forte Clarinet Quartet” illuminano il Natale al Borgo del Sasso.

Venerdì 19 dicembre alle ore 18:00 presso la Chiesa di Santa Croce al Sasso un concerto di Natale da non perdere: ad esibirsi, Giovanni Apuzzo, Luca Biferari, Francesco Notaristefano e Flavio De Maio, con un repertorio che spazierà dalle arie d’opera alle colonne sonore del grande cinema italiano e mondiale, fino ai brani maggiormente legati alla tradizione natalizia.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

“Questo meraviglioso quartetto di clarinetti, all’interno della storica e suggestiva Chiesa di Santa Croce al Sasso, ci regalerà una serata di emozioni in musica”, ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

La Sindaca ha sottolineato come questo sia “un appuntamento da non perdere per trascorrere un pomeriggio in musica tra i brani maggiormente legati alla tradizione natalizia e alle colonne sonore del cinema mondiale più apprezzate”.

“Sarà occasione per stare insieme e per scambiarci gli auguri di Natale. Un caloroso in bocca al lupo ai musicisti e un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori”, ha aggiunto.

Tra i brani in scaletta, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Le nozze di Figaro”, “Adeste Fidelis”, “Silent Night” e un travolgente medley natalizio.