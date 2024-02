Consiglio Comunale aperto sul dimensionamento scolastico.

Un consiglio comunale aperto, che riporta tutti i tentativi da parte delle istituzioni e degli stessi insegnati e genitori, di evitare il dimensionamento scolastico a Cerveteri come in tante altre realtà del Lazio, al momento però sembrerebbe non essere stata trovata nessuna soluzione da parte della Regione se non un vano tentativo di procrastinare su un tema tanto rilevante.

“È stato importante raccontare con trasparenza quali conseguenze il dimensionamento scolastico avrà sul territorio, sulla qualità della didattica, sulle famiglie e sull’offerta formativa delle nostre scuole che irrimediabilmente subirà un cambiamento. La nostra contrarietà a questa scelta rimane forte perché vogliamo continuare a mettere al centro il diritto allo studio, perché crediamo che l’autonomia scolastica non si può cancellare con un colpo di spugna, perché le famiglie vanno aiutate nel percorso di crescita dei propri figli e non messe in difficoltà, lo Stato non può, per un risparmio che a conti fatti sarà veramente minimo, calpestare i territori togliendo presidi di legalità con un atto che dimentica che qui si parla dei nostri ragazzi e quindi del nostro futuro.” Queste le parole del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti