Cerveteri, conferimenti non conformi: controlli intensificati –

“In questi anni Cerveteri si è sempre più distinta come città virtuosa nella battaglia sui rifiuti. Da quando è entrato a regime il sistema di raccolta differenziata porta a porta, il livello di rifiuti correttamente differenziati è aumentato sensibilmente.

Questo è stato possibile grazie alle campagne di comunicazione che da sempre portiamo avanti nel territorio, ma anche e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini, che hanno ben recepito l’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti e del loro avvio a recupero.

Purtroppo però, ci sono ancora utenti (pochi per fortuna) che continuano a farlo in maniera non idonea, differenziando male e producendo una quantità di indifferenziato eccessiva. La nostra amministrazione non si ferma e continua con i controlli sul territorio che aumenteranno in maniera sensibile e capillare. Il personale di Rieco, con il supporto della Polizia Locale di Cerveteri, faranno verifiche puntuali all’interno dei sacchi e dei mastelli esposti. Non sarà un’azione vessatoria verso i cittadini, ma un’azione volta a rendere sempre migliore il sistema di raccolta”. A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri che detiene anche la Delega all’Igiene Urbana della città.

“Nel caso in cui il rifiuto esposto non risulti conforme – spiega il Sindaco Elena Gubetti – quest’ultimo non verrà ritirato e sullo stesso sarà applicato un adesivo per segnalare la sua non conformità. Il rifiuto non ritirato dovrà essere riportato all’interno della propria abitazione per essere differenziato dall’utente, eseguendo un corretto conferimento dei materiali, e potrà essere esposto nuovamente come da calendario di raccolta. Differenziare gli scarti è un passo fondamentale per consentire l’attuazione di un corretto ciclo dei rifiuti. Consente infatti di ridurre in maniera decisiva le quantità da avviare in discarica, consente di recuperare valore con la cessione delle materie prime “differenziate” e, di conseguenza, permette il riciclo e recupero dei materiali con un minore impiego di risorse naturali. La partecipazione e l’attività dei cittadini fino ad oggi è stata fondamentale: il contributo di ciascuno può fare la differenza in questa battaglia che non possiamo permetterci di perdere”.