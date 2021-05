Cerveteri: concluso il progetto Less Plastic More Life

Share Pin 12 Condivisioni

Il progetto realizzato alla 3^ F della Scuola Salvo D’Acquisto

Giornata conclusiva ieri del progetto Less Plastic More Life alla Salvo D’Acquisto di Cerveteri.

Ieri mattina, Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri è stata ospite nel cortile della Scuola per la presentazione finale del progetto che per l’intero anno scolastico ha visto impegnati i ragazzi, insieme ai loro docenti Prof. Lucia Fabrizi e Giuliano De Martino, in un percorso di conoscenza e consapevolezza dei corretti comportamenti in materia ambientale.

“Nel corso dell’anno ci sono state svariate occasioni di confronto con i ragazzi della classe, durante i quali abbiamo avuto modo di raccontare tutte le attività portate avanti dall’amministrazione in campo ambientale”, ha detto l’Assessore.

“Gli studenti hanno illustrato il loro lavoro e hanno anche potuto ascoltare esperienze virtuose legate ai temi del riciclo della plastica hanno sviluppato un progetto estremamente impegnativo, non solo durante le ore curriculari, ma anche in famiglia, realizzando interviste ai propri parenti o amici sui quantitativi di plastica prodotti ogni giorno a casa e a scuola”.

“Una grande raccolta di dati elaborati successivamente in grafici per la presentazione. Gli alunni hanno poi esposto vere e proprie proposte per migliorare comportamenti e sistemi di raccolta della plastica”.

“Si è trattato di un progetto davvero a tutto tondo – prosegue l’Assessora Elena Gubetti – che ha affrontato dettagliatamente tantissimi aspetti legati all’inquinamento ambientale”.

“Ringrazio per questo importante progetto di sostenibilità ambientale tutti i ragazzi, le loro famiglie e i docenti, che hanno trasmesso loro tante nozioni ed una maggiore consapevolezza su quanto, un atteggiamento virtuoso, sia nell’acquisto, che nello smaltimento di imballaggi in plastica, possa giovare al territorio e all’ambiente tutto”.

A conclusione del progetto, l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti ha consegnato ad ogni ragazzo e ragazza un diploma di merito per il lavoro svolto. Un piccolo riconoscimento per il grande impegno profuso ma soprattutto per la maturità dimostrata su un tema estremamente delicato e sempre molto attuale.

