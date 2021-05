Share Pin 13 Condivisioni

Il provvedimento trae origine da un precedente arresto per evasione dai domiciliari e dalla denuncia per atti persecutori perpetrati nei confronti della vedova della vittima

Ladispoli: 70enne in manette con l’accusa di omicidio

A Ponte Galeria i carabinieri hanno arrestato una 70enne, già agli arresti domiciliari nel comune di Ladispoli, con l’accusa di omicidio.

Il provvedimento trae origine sia da un precedente arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari sia dalla sua denuncia per atti persecutori perpetrati nei confronti della vedova della vittima: quest’ultima, nel mese corrente, è stata minacciata dalla donna al citofono di casa e, in un’altra occasione, era stata pedinata dalla stessa.

L’arrestata, su indicazione dell’autorità giudiziaria, è rinchiusa nel carcere di Pozzuoli (Na).

