Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Area più sicura e fruibile. Ora attendiamo il via libera di Acea per la fontanella”

“Da questa sera, il Parco Vannini a Cerenova sarà ufficialmente collegato all’impianto di pubblica illuminazione. In queste ore si stanno ultimando gli interventi di allaccio degli otto punti luce interni all’area verde con la rete di viale Campo di Mare. Si tratta di un ulteriore, fondamentale tassello nel piano di riqualificazione di un parco che le famiglie e i bambini hanno dimostrato di apprezzare profondamente, specialmente dopo il restyling curato dalla nostra Amministrazione.

Per completare i servizi a disposizione dei cittadini, siamo ora in attesa del via libera finale da parte di Acea Ato 2 — a cui abbiamo inoltrato richiesta da tempo — per l’installazione della nuova fontanella. Gli interventi di illuminazione sono stati realizzati da Multiservizi Caerite, sotto la guida tecnica dell’Ingegner Umberto Forghieri”.

Cerveteri, conclusi i lavori di illuminazione al Parco Vannini di Cerenova

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine del sopralluogo effettuato questa mattina insieme all’Amministratore Unico di Multiservizi Alessio Pascucci, alla Direttore Generale Linda Ferretti, al Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia e al Delegato territoriale di Marina di Cerveteri Renato Galluso.

“Sin dalla riapertura post-lavori, finanziati tramite i fondi per la rigenerazione urbana, il Parco Vannini si è confermato un luogo di aggregazione vitale per le famiglie e per gli amanti dello sport all’aria aperta — spiega il Sindaco Gubetti — Grazie all’ultimazione dell’impianto elettrico, l’area sarà d’ora in avanti più sicura e vivibile anche nelle ore serali. Il prossimo obiettivo resta la messa in funzione della fontanella, non appena riceveremo le autorizzazioni definitive”.