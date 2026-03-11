A Cerveteri “D’ISTRUZIONE PUBBLICA”: proiezione unica con i registi in sala

Giovedì 12 marzo alle ore 21.30 (ingresso dalle 21.00) presso il Cinema Moderno di Cerveteri, il Circolo Chaplin promuove la proiezione speciale del documentario D’ISTRUZIONE PUBBLICA, un’opera che affronta in modo critico le trasformazioni che hanno interessato il sistema dell’istruzione pubblica in Italia negli ultimi anni.

Il film propone un’analisi delle dinamiche che stanno ridefinendo il ruolo della scuola, aprendo una riflessione sul futuro dell’educazione nel nostro Paese e sulle ricadute sociali e culturali di tali cambiamenti.

La serata sarà impreziosita dalla presenza dei registi, Federico Greco e Mirko Melchiorre, che al termine della proiezione dialogheranno con il pubblico in un dibattito aperto.

Si tratta di un’unica proiezione sul territorio, pensata come occasione di confronto pubblico rivolta a docenti, studenti, famiglie e cittadini interessati al tema della scuola.

L’ingresso è libero. Il Circolo Chaplin ha sostenuto i costi della proiezione per rendere possibile l’iniziativa; eventuali contributi volontari saranno destinati a coprire le spese organizzative.

Per informazioni, Giorgia 3283142297.

[email protected]