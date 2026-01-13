Cerveteri, colpo sventato in pieno centro: carabinieri arrestano cittadino macedone

Fermato dai militari di Santa Marinella è responsabile di tentato furto aggravato

CERVETERI (RM) – Un intervento rapido ed efficace che conferma l’attenzione massima dei Carabinieri per la sicurezza del territorio. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi preventivi, i militari della Stazione di Santa Marinella hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino macedone di 35 anni, responsabile di tentato furto aggravato.

L’episodio si è verificato a Cerveteri, dove i Carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento mirato, hanno individuato e bloccato il soggetto immediatamente dopo aver infranto il vetro di una vettura di valore parcheggiata su pubblica via. L’uomo, con l’evidente intento di introdursi all’interno dell’auto per asportare oggetti, ha tentato la fuga alla vista dei militari.

Il tentativo, tuttavia, è stato stroncato sul nascere: grazie alla prontezza operativa e alla professionalità degli uomini dell’Arma, il 35enne è stato raggiunto e immobilizzato dopo pochi istanti. La vettura presa di mira presentava il vetro visibilmente scollato, chiaro segno dell’effrazione, ma il furto non è stato portato a termine solo grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri.

L’arresto rappresenta un segnale forte e concreto a tutela dei cittadini, dimostrando come la presenza costante sul territorio e l’azione preventiva siano strumenti fondamentali per contrastare i reati predatori.

Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.