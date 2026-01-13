Ausili, Protesi e Ortesi: dal 1° Gennaio 2026 la richiesta è solo Online

ASL Roma 4: Più vicini ai cittadini, meno tempo in coda.

Richiedere dispositivi medici, protesi e ausili non è mai stato così veloce. Nell’ottica di una sanità sempre più digitale e accessibile, la ASL Roma 4 annuncia la semplificazione delle procedure: da oggi puoi dire addio alle attese agli sportelli e gestire le tue pratiche comodamente dal tuo computer o smartphone.

Cosa cambia dal 1° gennaio?

A partire dal 1° gennaio 2026, la procedura per la richiesta di ausili, protesi e ortesi è diventata esclusivamente telematica. Questo cambiamento è stato pensato per:

Eliminare le file: Niente più spostamenti fisici verso gli uffici.

Niente più spostamenti fisici verso gli uffici. Velocizzare l’iter: Le pratiche vengono caricate e protocollate istantaneamente.

Le pratiche vengono caricate e protocollate istantaneamente. Monitoraggio in tempo reale: Potrai controllare lo stato della tua richiesta in ogni momento.

Familiarizzare con l’innovazione

Sappiamo che ogni cambiamento richiede un po’ di pratica. Per questo motivo, abbiamo preparato una guida semplice e intuitiva. Scorri il carosello di immagini qui sotto per scoprire, passo dopo passo, come accedere al portale, quali documenti preparare e come inviare la tua domanda correttamente. “Il nostro obiettivo è rendere l’accesso alle cure un diritto semplice da esercitare.“

La ASL Roma 4 continua il suo percorso di digitalizzazione per essere sempre al tuo fianco, riducendo le distanze e mettendo la tecnologia al servizio della tua salute.