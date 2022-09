Secondo le denunce sui social un’auto avrebbe investito il mammifero che si trovava nei pressi della Palude di Torre Flavia, uccidendolo

Cerveteri: cinghiale investito in via Fontana Morella –

Da un lato la velocità sostenuta con la quale vengono percorse alcune strade del territorio. Dall’altro lato l’aumento del numero di cinghiali che hanno piantato le tende alla Palude di Torre Flavia e che ora iniziano a spostarsi in cerca di cibo anche fuori dall’Oasi protetta, tra Ladispoli e Cerveteri, percorrendo strade principali e molto trafficate.

E così, nei giorni scorsi, un’auto in transito in via Fontana Morella, nei pressi della Palude, ne ha colpito uno uccidendolo. La denuncia arriva dai social dove alcuni utenti invitano alla prudenza e ricordano come già in passato si sia verificato un incidente simile.

In totale i cinghiali presenti sul territorio e soprattutto in Palude, sarebbero una trentina. Città Metropolitana era intervenuta sulla vicenda sostenendo di attendere l’ok della Regione per procedere con la cattura tramite gabbie.

L’assessore di Cerveteri, Riccardo Ferri, era intervenuto in estate sostenendo invece di essere favorevole all’abbattimento.

Fatto sta che più i giorni passano e più si moltiplicano e ora hanno occupato anche i canneti del fiume Vaccina che sfocia tra il lungomare di via Regina Elena e quello di via Marco Polo.