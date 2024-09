Cerveteri, chiusura imprevista ufficio tributi; Gnazi: “Mancanza di coordinamento”

Chiusura imprevista ufficio tributi, l’assessore al personale Gnazi: “Ritengo doveroso scusarmi a nome dell’amministrazione”

Proprio in queste ore è apparso sui social un post di un cittadino di Cerveteri che lamentava la chiusura imprevista dell’ufficio tributi in quello che, in teoria, sarebbe stato il suo orario di apertura al pubblico: “Come da orari, l’ufficio tributi doveva essere aperto dalle 9:00 alle 12:00 mentre invece non si è presentato nessuno, nonostante le varie telefonate sui numeri esposti, tra l’altro, spenti”. Stando alle parole dei cittadini, che, tra le altre cose stanno ricevendo la Tarip proprio in queste settimane, si sarebbero trovate senza servizi circa una quarantina di persone. La notizia è rimbalzata su tutti i gruppi social della città e noi di baraondanews.it abbiamo cercato di capire cosa fosse successo.

Per svelare il mistero, abbiamo contattato l’assessore al personale Gnazi, che ha confermato la chiusura imprevista: “Ieri mattina purtroppo c’è stato un problema con l’apertura al pubblico dell’ufficio tributi. Nello specifico c’è stata una mancanza di coordinamento e si é creata una situazione dove si sono cumulate assenze dei dipendenti in presenza per motivi di salute, per ferie e per lavoro in smart working. Quando il problema è emerso il Dirigente si è attivato e grazie alla disponibilità dei dipendenti l’ufficio è stato riaperto al pubblico sempre nella mattinata di ieri. Chiaramente il motivo del disservizio sarà approfondito anche per evitare che questo si ripeta in futuro. Ci tengo in ogni caso ad aggiungere che i dipendenti dell’ufficio tributi svolgono un lavoro di ricevimento al pubblico davvero prezioso sempre con l’obiettivo di risolvere ogni tipo di problematica di natura tributaria. Preciso questo perché il disservizio avvenuto ieri nulla ha a che fare con la grande disponibilità che l’ufficio ha sempre dimostrato per la soluzione dei problemi più vari che i cittadini gli sottopongono quotidianamente. Detto questo, ritengo doveroso scusarmi a nome dell’amministrazione con quanti si siano recati presso l’ufficio Tributi ieri mattina alle 9 e non siano stati ricevuti tempestivamente”.

Insomma, una chiusura che ha fatto discutere e che, probabilmente, continuerà a farlo.