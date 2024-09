Da che punto guardi il mondo in biblioteca a Ladispoli

Lettura e laboratorio di mindfulness dedicato ai bambini

L’amministrazione comunale informa che lunedì 30 settembre, alle ore 16:45, la Biblioteca organizza l’evento Da che punto guardi il mondo: lettura e laboratorio di mindfulness dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni.

La lettura dell’albo illustrato Voci nel parco, quattro voci che raccontano una passeggiata al parco, ci darà lo spunto per riflettere sull’importanza di saper assumere prospettive differenti e saper entrare in empatia con gli altri.

Poi, attraverso il gioco, la musica e la mindfulness, che è la capacità di prestare attenzione al momento presente in modo non giudicante, proveremo a metterci nei panni degli altri, trasformando in pratica quanto emerso dalla condivisione.

L’incontro, condotto dalla psicologa Antonietta Bruzzese e da Monica Roberti, è un progetto di Aperta Parentesi, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019.

La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca.