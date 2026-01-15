Un intervento particolare con lieto fine ha impegnato nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Cerveteri. Intorno alle ore 15, in via di Gricciano, nel comune etrusco, un cavallo, disorientato dal fitto canneto della zona, è finito in un dirupo senza riuscire a risalire autonomamente.

Cerveteri, cavallo finisce in un dirupo. Recuperato dai Vigili del Fuoco

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco si sono fatti largo tra la vegetazione utilizzando motoseghe e attrezzature specifiche, raggiungendo l’animale in difficoltà. Dopo averlo messo in sicurezza, il cavallo è stato recuperato con delicate manovre e riconsegnato sano e salvo al proprietario.

Un’operazione complessa ma conclusa positivamente, che ha evitato conseguenze peggiori e si è chiusa con un bel lieto fine.