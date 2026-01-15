 
Civitavecchia

Lazio, Tidei (IV): “Dal Governo decisioni gravissime per il futuro di Civitavecchia. Intervenga con urgenza la Regione”

15 Gennaio 2026

”Le gravissime dichiarazioni di ieri, durante il question time alla Camera, del ministro Pichetto Fratin consegnano a Civitavecchia lo scenario peggiore possibile: la cosiddetta
riserva fredda.

Questo significa un impianto completamente inattivo, quindi zero lavoro o poco più, e allo stesso tempo l’indisponibilità delle aree per qualsiasi progettualità alternativa. In altre parole: tutto fermo, tutto bloccato”, dichiara la capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.

“Di fronte a questa situazione, io mi auguro che ci sia uno scatto d’orgoglio da parte di tutta la città e anche della Regione Lazio. Per mesi abbiamo assistito a prese in giro colossali: tavoli al MIMIT che non hanno prodotto nulla, promesse rimaste sulla carta, e oggi il risultato è il congelamento delle manifestazioni di interesse, che non potranno avere alcun seguito proprio per l’indisponibilità delle aree.

Non possiamo dirci sorpresi: questa era una situazione prevedibile e le risposte del governo si sono rivelate, ancora una volta, assolutamente insoddisfacenti. Ma una cosa è certa: se a Enel vengono riconosciuti 60 milioni di euro l’anno per tenere l’impianto in “disponibilità”, è inaccettabile che una parte di queste risorse non vada anche
al Comune di Civitavecchia.

Civitavecchia sta pagando un prezzo altissimo in termini di opportunità negate: dovrà tenersi un impianto spento e un’area di fatto inutilizzabile. Su questo serve una battaglia vera, a partire dal riconoscimento di risorse economiche al territorio. Sappiamo bene che non sarà sufficiente e che questo non risolve il dramma del lavoro e delle imprese, ma è il minimo indispensabile.

Serve una mobilitazione reale di tutto il territorio, non fatta di salamelecchi. E la Regione Lazio deve farsi sentire molto di più: la coerenza con il governo non può tradursi nel
silenzio. Questo è il momento di dire chiaramente che Civitavecchia ha già pagato abbastanza e non può continuare a pagare per l’indecisione del governo e per