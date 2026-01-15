Per il derby a Ladispoli c’è grande mobilitazione, dopo tre anni i verde azzurri ritornano all’ Angelo Sale. Costo del biglietto 5 euro

I tifosi del Cerveteri che seguiranno la squadra a Ladispoli, saranno ospitati nel settore a fianco della tribuna coperta. E’ lo stesso spicchio di stadio da dove assistettero allo spareggio play out in Eccellenza a maggio del 2023. La decisione assunta dalla Questura di Roma, si estende anche per le gare giovanili, sempre tra Ladispoli e Cerveteri che si giocheranno nella stessa giornata. Il costo del biglietto, almeno di cambiamenti, sarà di 5 euro.

Derby, ai tifosi del Cerveteri assegnato il settore ospiti

Da Cerveteri arriveranno oltre 100 sostenitori, pronti a spingere la truppa di Ferretti alla vittoria. Nello spareggio del 2023, come certifica la foto, erano 120, anche se molti erano nella tribuna coperta.