Camion si ribalta sulla A12. Code in direzione Civitavecchia

Il conducente è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in condizioni gravi

Questa mattina alle 11:45, i vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26a, sono intervenuti prontamente a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12, al km 38 in direzione Civitavecchia.

L’incidente ha coinvolto un camion che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato, occupando tutta la carreggiata e perdendo parte del carico. La scena era piuttosto impegnativa, ma i vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul posto per aiutare il conducente, che è stato estratto dalle lamiere e affidato alle cure del personale sanitario.

Fortunatamente, le condizioni del conducente sembrano non destare preoccupazioni gravi: è stato comunque trasportato al vicino ospedale civico per ulteriori controlli. Nel frattempo, l’autostrada è stata temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di gestione del traffico e di messa in sicurezza. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, per evitare ulteriori disagi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi del caso, e il personale del 118 con un’auto medica. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il camion e la carreggiata, garantendo che la zona fosse sicura e libera da rischi.