“50anni senza Pasolini”: al Parco della Legnara a Cerveteri “Un intellettuale in Borgata”

Venerdì 1 agosto serata tributo ad uno dei maggiori intellettuali italiani del Novecento. Ospiti, il regista Enzo De Camillis e il critico cinematografico Enzo De Camillis

Poeta, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, attore, uno dei maggiori intellettuali italiani del Novecento. Una figura estremamente versatile ma anche fortemente controversa, animatore di forti e feroci polemiche per la radicalità dei suoi giudizi. A cinquant’anni dal suo brutale assassinio, Cerveteri ricorda Pier Paolo Pasolini, con una serata speciale dell’Estate Caerite che avrà luogo venerdì 1° agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara.

“50anni senza Pasolini”, questo il titolo dello speciale, che vedrà ospiti Boris Sollazzo, stimato giornalista e critico cinematografico e Enzo De Camillis, regista cinematografico tra i più premiati e apprezzati.

E sarà proprio un’opera di De Camillis la protagonista della serata: subito dopo il dibattito infatti, sarà proiettato il documentario “Un intellettuale in Borgata”, con la partecipazione speciale di Leo Gullotta, un racconto forte, accurato sulla figura di Pier Paolo Pasolini e la sua onestà intellettuale, attraverso la sua ricerca continua come poeta delle borgate in contrasto con le rigidità del governo di quegli anni, carico di preconcetti sulle diversità. L’ingresso all’evento è libero e gratuito per tutti.

“Iniziamo il mese di agosto con un appuntamento dal grande spessore culturale, un omaggio ad una figura di spicco della storia del cinema italiana quale è Pier Paolo Pasolini – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – una personalità polarizzante, discussa, controversa, ma che ha regalato pagine di cinematografia immortali, affrontando senza paura, con convinzione argomenti e tematiche per l’epoca considerate tabù inviolabili. Il legame tra la città di Cerveteri e il mondo del cinema è sempre stato estremamente solido, così come lo è con l’arte di Pier Paolo Pasolini al quale in più occasioni sono state dedicate rassegne di grande qualità. Sono certa che anche questo appuntamento, primo appuntamento del mese di agosto dell’Estate Caerite, riscuoterà un notevole successo di pubblico”.

Prodotto dal regista Enzo De Camillis, il docu-film “Un intellettuale in Borgata” narra la vita e i pensieri di Pasolini, in particolare nel periodo del suo soggiorno nel quartiere romano di Monteverde, dal 1954 al 1963, e vede la partecipazione straordinaria di Leo Gullotta leggendo, con la sua interpretazione, l’articolo del 1974 sul Corriere della Sera: IO SO.. Il film viene riconosciuto con un Premio Speciale Festival Internazionale del Documentario Libero Bizzarri 2014. Primo premio Miglior Documentario al Festival Omovis di Napoli e premiato al Festival RIFF di Roma.