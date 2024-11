Cerveteri calcio, obiettivo tre punti dopo due sconfitte di fila

Cerveteri, obiettivo tre punti dopo due sconfitte di fila . La squadra di Gabrielli si prepara a domenica, al Galli arriva la pericolante Pescia Romana

Dopo due sconfitte di fila, il Cerveteri punta a rimettersi in carreggiata e per domenica prossima, in casa contro la Pescia Romana, c’è un esame da superare a pieni voti. In casa del Grifone, primo della classe, i Cervi non hanno meritato di perdere, sfoderando une prestazione gagliarda. L’arrivo di Bracaglia a centrocampo ha messo ordine a un reparto, che ora può far leva su un giovane con tanta esperienza. In settimana potrebbero aggiungersi nuovi elementi alla corte di Gabrielli, rimasto soddisfatto della prestazione. Falco, giocatore di spessore, si è rivelato un elemento dalle infinite qualità, la cui presenza da molto brio al reparto offensivo. Domenica serve una vittoria sia per la classifica sia per il morale. Nei maremmani ci sono molti ex ceriti, a partire da Abis e Cobatzaru. L’imperativo dei verdeazzurri è vincere e riportarsi a ridosso delle grandi.