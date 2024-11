Santa Marinella: iniziative per Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. In occasione dell’anniversario della Convenzione Onu, il Comune di Santa Marinella ha aderito al progetto Go Blue, promossa da Unicef Italia e Anci.

Il Castelletto, sede della Polizia Locale sarà illuminato anche quest’anno di blu, il colore scelto per sensibilizzare sui diritti dei bambini, delle bambine, degli adolescenti e per rinnovare l’impegno dell’Amministrazione Comunale verso l’adozione di politiche che garantiscano i diritti sanciti nella Convenzione.

Sabato 23 novembre alle ore 10:30 presso la Biblioteca Civica “A. Capotosti” il gruppo di volontari di Nati per Leggere festeggia i 25 anni della sua nascita, con un appuntamento dedicato all’importanza di leggere in famiglia che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e sarà aperto a bambini, genitori e nonni.

“Teniamo alta l’attenzione su temi importanti come la salvaguardia e il rispetto dei diritti dell’Infanzia, cosa che purtroppo in molte parti del mondo non accade- ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei- Penso ai tanti piccoli che perdono la vita nelle zone di guerra, al loro diritto negato di vivere, di giocare, di studiare e di sperare.

L’Amministrazione Comunale vuole impegnarsi a fare in modo che Santa Marinella diventi una città a misura di bambino, dove le scelte siano sempre orientate a garantire il benessere e la crescita delle nuove generazioni.

Approfitto anche per ricordare- ha aggiunto Tidei- che il 26 novembre sarà l’ultimo giorno utile per presentare la propria lista alle elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani, dove poter esprimersi liberamente e fare proposte. Un progetto a cui tengo particolarmente e che ho supportato da subito, convinto che avvicinare i giovani alla vita amministrativa della città, sia un modo per crescere come cittadini e come comunità”, ha concluso il Sindaco.