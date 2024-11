Ladispoli: Rifacimento del manto stradale in Viale Mediterraneo, ad annunciarlo l’Assessore Pierini

Viale Mediterraneo, al via i lavori di rifacimento del manto stradale

“Riprende l’opera di riqualificazione delle strade della nostra città e, come promesso, inizierà dai quartieri”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Marco Pierini, ha annunciato che in settimana prenderanno il via gli interventi di asfaltatura di viale Mediterraneo.

“I lavori – ha proseguito Pierini – interesseranno il tratto compreso tra via dei Gladioli e via Atene. Questi interventi sono stati finanziati da Astral S.p.a. (Azienda Strade della Regione Lazio), per cui a costo zero per le casse comunali. Il tratto restante verrà asfaltato a spese del Comune e rientra nel più ampio piano di riqualificazione di moltissime strade cittadine, soprattutto periferiche e rurali. Per questi interventi è previsto un investimento, nel nostro bilancio, di oltre 5 milioni di euro”.

Per consentire i lavori dalle ore 8:00 del 20 novembre e fino al termine dei lavori è vietata la sosta di tutti i veicoli, entrambi i lati e in entrambi i sensi di marcia, (con rimozione forzata) e l’interdizione temporanea al transito (eccetto auto di servizio della Polizia Locale), in viale Mediterraneo, nel tratto compreso tra via dei Gladioli e via Atene. I tratti interessati saranno segnalati ed evidenziati con segnaletica temporanea apposta almeno 48 ore prima.