Cerveteri Calcio, l’Under 19 a caccia della capolista

L’Under 19 del Città di Cerveteri sale al secondo posto e insidia la capolista Maccarese. I ragazzi guadagnano 3 punti pesanti al Galli

Ancora una giornata positiva per l’under 19 del Cerveteri, i regionali di mister Simone Sale vincono in casa ai danni del DFl, liquidato per 3 a 1. Brunelli, Bruno e Conti domano i portuali, offendo una prestazione di spessore e qualità. Non era facile battere gli ospiti e per i ragazzi di Sale, saliti al secondo posto, a tre punti dalla W3 Maccarese, è un periodo che gira per il verso giusto. La squadra verdeazzurra è reduce da un momento positivo e ora cerca di incalzare la capolista.

“Loro sono sicuramente una squadra più forte di noi – ammette Sale – noi faremo del nostro, proveremo a mantenere questo ritmo che ci sta dando i risultati che meritiamo. Il cammino è ancora lungo, sabato ho visto una squadra in salute, compatta che ci ha messo il cuore per vincere. Questa è la strada giusta per continuare a coltivare le nostre ambizioni , speriamo di proseguire con questo ritmo” .