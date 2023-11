Ladispoli, Giovani Democratici: “Non ci state insegnando la politica buona”

“Nella serata di ieri è apparso il post di un consigliere di maggioranza nel quale ha utilizzato foto di consiglieri dell’opposizione a mo’ di denigrazione. In una di queste foto era presente anche un nostro iscritto, Lorenzo Di Domenico, coperto in viso dall’emoji di un leone” Così in una nota i Giovani Democratici Tirreno.



“Usare foto che ritraggono la vita personale delle altre persone per muovere accuse politiche è un gesto scorretto che non si attiene alle consuetudini della buona politica. Ci viene sempre detto – continua la nota – che siamo immaturi e irresponsabili, ma se questi sono i modelli da seguire che ci vengono proposti e che per di più ricoprono figure come ruoli politici ci si chiede da quale pulpito vengano mosse le accuse di maleducazione e disinteresse verso la politica a noi giovani”.

“Al nostro iscritto e vicesegretario la nostra piena solidarietà. Al consigliere comunale l’invito a utilizzare un comportamento corretto ed idoneo così da dare il giusto insegnamento a noi giovani che a loro dire tanto necessitiamo di rifar nostri questi “valori persi” concludono i Giovani Democratici Tirreno.