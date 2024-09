Cerveteri Calcio, il Mister Lupi entusiasta della prestazione della squadra

Lupi spinge il Cerveteri. ” Una squadra che ha giocato con animo e cuore, sono contento della prestazione. Andiamo avanti così, è la strada giusta”

La vittoria far tornare il sorriso a Lupi, che festeggia insieme a Gabrielli la vittoria del Cerveteri. ” Ho visto la squadra combattere, nonostante avesse perso tre giocatori importanti. Non ci siamo arresi, abbiamo lottato su tutti i palloni. E’ arrivata una risposta immediata alla sconfitta di Coppa Italia – dichiara Lupi -. Il fatto di aver vinto, appunto, ci dà una bella carica. In campo c’era una squadra che non ha mai mollato, sta crescendo e ancora c’è da lavorare per arrivare nelle condizioni migliori. Mi ritengo soddisfatto, è una vittoria che ci rincuora, serviva per allontanare polemiche. Guardo il bicchiere mezzo pieno, ma andiamo avanti così, è la strada giusta per arrivare domenica dopo domenica in campo con lo spirito battagliero”