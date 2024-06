Cerveteri Calcio, i primi arrivi sono Falco e Gabrielli

Il tecnico è cauto: “Partiamo con buoni propositi, stiamo creando un progetto ambizioso”

Falco e Gabrielli sono i primi acquisti del Cerveteri: il primo centrocampista, l’altro difensore esterno. Sono due elementi di provata bravura, che hanno vestito la maglia dei cervi in Eccellenza.

Il tecnico Gabrielli sta cercando di costruire una squadra per il vertice, anche se servono ancora giocatori per completare un organico ad oggi, in fase di assestamento, in virtù di notizie sul ripescaggio in Promozione.

“Diciamo che stiamo ripartendo da zero, bisogna ricreare un po’ tutto, non sarà una passeggiata – commenta l’allenatore –. Insieme alla dirigenza stiamo lavorando per avere una rosa competitiva, senza fare accenni e proclami che vadano oltre le aspettative.

Noi, chiaramente, ci auguriamo il ripescaggio, altrimenti affronteremo una Prima categoria con buoni propositi, ricordandoci che stiamo ripartendo da un campionato che il Cerveteri non disputa da 15 anni. Ci sono squadre attrezzate, abituate a calcare i campi da anni, motivo che ci deve indurre a pensare che bisogna lavorare per un progetto”