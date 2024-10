Cerveteri calcio, domenica a Tolfa per spezzare un tabù che dura da quattro anni 

Il Cerveteri non sarà solo nella trasferta di domenica a Tolfa. In collina saliranno molti tifosi, che come lo scorso anno non fanno sentire soli i ragazzi di mister Gabrielli. Dopo due pareggi e una vittoria, i Cervi sono pronti ad affrontare una trasferta per tradizione ostica . C’è da spezzare un tabù che dura da quattro stagioni, con l’ultima vittoria che risale a gennaio del 2020, quando la squadra , allora guidata da Fracassa, vinse il campionato sospeso per Covid. Una partita, insomma, che i verdeazzurri vogliono vincere per proseguire in classifica dopo un avvio incoraggiante, che ha lasciato l’ambiente sereno e fiducioso.

Cerveteri domenica a Tolfa per spezzare un tabù che dura da quattro anni. I Cervi saranno seguiti da un nutrito numero di tifosi

