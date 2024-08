Cerveteri calcio: al via la preparazione, Sale promette serietà e massimo impegno

Under 19 Cerveteri, al via la preparazione. Sale promette serietà. “Ce la metteremo tutta per salvarci”

E’ partita la preparazione dell’Under 19 Elite del Cerveteri, al primo anno nel massimo campionato di under regionale. L’inizio del percorso, a metà di agosto, comincia con una preparazione obbligatoria, visto che il campionato comincerà il 7 settembre. In panchina, come ovvio, è rimasto Simone Sale, l’artefice della vittoria del campionato, che ha terminato al primo posto dopo una lunga presenza in cima alla classifica. Sicuramente la stagione che sta per iniziare è difficile, ma avvincente. ” Contiamo di avere una rosa all’altezza, anche se il campo potrà dire se siamo adeguati alla categoria – dice Sale- . Abbiamo migliorato l’organico con inserimenti funzionali al mio gioco e , a mio avviso, chi abbiamo preso, è quanto ci occorreva per rinforzare un organico, la cui ossatura è quella dello scorso anno. Partiamo per fare bene, salvarci sarebbe un grande traguardo” . Patron Lupi, commenta . ” Volevo ringraziare Umberto Paris, che ha pensato di fornirci le maglie per allenarci, un gesto che abbiamo molto apprezzato”