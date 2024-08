La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha messo in atto un servizio antirapina nel centro storico capitolino

Roma. Incessante l’attività della Polizia di Stato che nei giorni scorsi ha messo in atto un servizio antirapina nel centro storico capitolino.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un servizio antirapina, nei pressi del centro storico di Roma, messo in atto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Trevi Campo Marzio unitamente agli investigatori della Squadra Mobile. L’attività è consistita in servizi di vigilanza e pattugliamento in borghese, da parte del personale operante, nelle principali vie del centro storico.

Nel corso dell’attività, in Piazza Venezia, è stato arrestato in flagranza un 19enne egiziano per aver rapinato un uomo di una catenina d’oro, dopo averlo spintonato, per poi tentare la fuga. Pochi metri dopo, gli agenti hanno bloccato l’uomo con molta difficoltà poiché sin da subito ha opposto una ferma resistenza nei loro confronti, infatti alla fine dei vari accertamenti il 19 enne è stato arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale; l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Nei pressi del Lungotevere dei Vallati, invece, è stato è stato individuato un egiziano di 22 anni, poiché resosi responsabile di una rapina ai danni di un cittadino romeno che si stava accingendo a prendere l’autobus in via di Torre Argentina quando gli è stata strappata la catenina in oro dal collo. Durante lo svolgimento del servizio, lo stesso è stato riconosciuto dagli agenti grazie alle immagini di un video effettuato dalla vittima stessa, con il proprio cellulare, a seguito della rapina; una volta fermato e controllato è stato deferito in stato di libertà per rapina e per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello. Inoltre, gli investigatori hanno proceduto, su Ponte Sisto, all’accompagnamento di 8 uomini di nazionalità nordafricana presso l’Ufficio Immigrazione, poiché sprovvisti di documento di riconoscimento; a seguito dei vari accertamenti è stato emesso, nei confronti di un cittadino di nazionalità tunisina, un provvedimento di espulsione con l’obbligo di lasciare il Territorio nazionale.

Denunciato in stato di libertà anche un 29enne che, durante un controllo, in uno zaino portava “senza giustificato motivo” 2 coltelli , un tagliacarte, un paio di forbici ed un cacciavite. A fermarlo gli agenti della Sezione Volanti sul lungotevere in direzione Trastevere.