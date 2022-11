Cerveteri, Belardinelli: “Riunione commercianti, semplicemente imbarazzante” –

Cerveteri, Belardinelli: “Riunione commercianti, semplicemente imbarazzante”

“Ho riflettuto a lungo se scrivere o meno questo post, visto che poi mi accusano di fare ancora campagna elettorale, ma siccome io non sono in cerca di una poltrona, avendola anche rifiutata, mentre chi me lo dice se la tiene stretta da svariati anni, ho deciso di scrivere.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook la consigliera comunale di Cerveteri Annalisa Belardinelli, affermando inoltre:

“Sintesi della riunione di ieri:

Nel 2018 è stata revocata la delibera che prevedeva parcheggi a pagamento in centro, ma dopo 4 anni non sono stati capaci di sostituire le strisce blu con quelle bianche, nè tanto meno di prevedere la sosta a disco orario….. aspettiamo….

La pedonalizzazione e riqualificazione di Piazza Aldo Moro forse si farà (se arrivano i fondi del PNRR) o forse no, quel che è certo è che al momento ci sono due progetti uno presentato da privati e uno “di massima” con il quale l’amministrazione ha chiesto i fondi …. su come cambierà la viabilità ancora non sanno nulla… si vedrà….

Per Natale l’amministrazione ha deciso di non mettere luminarie perchè i fondi verranno destinati alle famiglie in difficoltà. BENE, ma quali fondi ??? In bilancio il capitolo degli eventi natalizi risulta a zero e al momento non ci sono variazioni per spostare fondi dai capitoli delle iniziative culturali a quello dedicato agli indigenti…… magari lo faranno……

Ciliegina sulla torta, il Sindaco ha detto: se i commercianti non riescono a lavorare (in una città deserta già dalle 17,30 aggiungo io) devono farsi una domanda e non dare la colpa all’amministrazione ….. Nel frattempo le attività a Cerveteri chiudono….. SIPARIO.”