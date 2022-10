Controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia durante il fine settimana nei luoghi della movida dei comuni del litorale nord della Provincia di Roma

Dalla serata di venerdì e per tutto il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’intensa attività di controllo del territorio nei luoghi della movida dei Comuni del litorale nord della Provincia di Roma volti contrasto ad ogni forma di illegalità e degrado.

In particolare, i militari della dipendente Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, supportati anche dai colleghi della Stazione Carabinieri di Cerveteri, nella serata di sabato hanno denunciato 2 soggetti, di cui uno minorenne, poiché sorpresi in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, già frazionate in dosi, e di bilancino di precisione.

Cerveteri: aveva in macchina una spranga di ferro e un coltello a serramanico, denunciato 36enne

La denuncia è scattata anche per un 36enne di Cerveteri, già noto ai militari della locale Stazione dei Carabinieri. L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’arma con una spranga di ferro ed un coltello a serramanico abilmente occultati nel bagagliaio della propria autovettura.

Infine, un soggetto di nazionalità statunitense in transito crocieristico su Civitavecchia è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica poiché, in stato di palese ebbrezza, ha infranto, apparentemente senza motivo, i cristali di un’autovettura in sosta sulla pubblica via.

Per ulteriori 4 soggetti è infine scattata la segnalazione alla Prefetto di Roma, poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacente per uso personale.

L’azione di contrasto è stata svolta al fine di garantire un divertimento sano e, soprattutto, sicuro a tutti i frequentatori della zona, residenti e non, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.