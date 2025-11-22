Un test per capire se i verdeazzurri possono ambire alle posizioni di alta classifica. Mister Ferretti ha molte defezioni per infortunio

Cerveteri attende il Grifone al Galli: rientra Ardel al centrocampo –

Cerveteri ospita il Grifone domani al Galli alle ore 11.00. Una prova che mette davanti al Cerveteri una squadra come titolata per la vittoria finale.

Un test molto indicativo per le ambizioni dei verdeazzurri: “Diciamo che avremmo potuto avere qualche punto in più, perso nelle prime tre gare di campionato”, ha detto il Mister Ferretti.

“Fino ad oggi quanto abbiamo incassato è del tutto meritato, ci dispiace di essere usciti dalla coppa, perché abbiamo disputato due buone partite”, prosegue l’allenatore del Cerveteri.

I verdeazzurri che scenderanno al Galli, ore 11.00, davanti a un pubblico che si annuncia numeroso, avranno diverse assenze: out Falco, Bracaglia e Dato per infortunio, mentre a centrocampo c’è il rientro di Ardel.