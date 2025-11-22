L’orgoglio di Fiumicino per l’oro di Edoardo Giordan

Il Sindaco Baccini ha voluto incontrare l’atleta paralimpico che ha da poco conquistato un oro nella sciabola maschile categoria A

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprime le sue congratulazioni ad Edoardo Giordan, concittadino e protagonista di un’impresa straordinaria nella tappa di Nakhon Ratchasima della Coppa del Mondo Paralimpica di scherma, dove ha conquistato la medaglia d’oro nella sciabola maschile categoria A.

“La vittoria di Edoardo – dichiara il Sindaco Baccini – è motivo di grande orgoglio per la nostra Città. L’Atleta delle Fiamme Oro ha portato ancora una volta il nome di Fiumicino sul tetto del mondo. Con questo risultato, si conferma tra i più forti sciabolatori paralimpici al mondo”.

“Edoardo è un esempio di eccellenza sportiva e umana – prosegue il Sindaco –. A lui va il nostro plauso più sincero, insieme all’augurio che possa continuare a mietere successi e a rappresentare con orgoglio i colori dell’Italia e della nostra città”.