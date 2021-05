Share Pin 13 Condivisioni

“Ci siamo preparati al meglio per soddisfare tutte le esigenze dei villeggianti”

Cerveteri, Assobalneari: “Pronti ad accogliere i bagnanti”

Cerveteri, Assobalneari: “Pronti ad accogliere i bagnanti”

“La stagione estiva è alle porte e tutti gli stabilimenti sono pronti ad accogliere i bagnanti per una nuova estate in sicurezza con distanziamento regolamentato della spiaggia e tutte le aree esterne per la ristorazione all’aperto”.

Cosi Assobalneari Marina di Cerveteri in una nota in cui si legge:

“Nonostante un’apertura rallentata dal maltempo e dalla pandemia, noi operatori balneari non ci siamo fermati e ci siamo preparati al meglio per soddisfare tutte le richieste e le esigenze dei villeggianti. I parcheggi antistanti l’arenile sono già fruibili e a disposizione di tutti, gli stabilimenti sono già attrezzati per contrastare le problematiche ed emergenza covid e sono dotati di passerelle, sedia job e servizi riservati per i diversamente abili.

Presto anche l’area kite sarà ristabilita e regolamentata”.