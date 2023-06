L’unità mobile in piazza Risorgimento. L’iniziativa partita oggi, 1 giugno, si protrarrà fino al 31 luglio ed è rivolta alle donne (per lo screening mammografico) tra i 50 e i 74 anni di età, e anche per gli uomini (per lo screening al colon retto) dai 50 ai 74 anni

A Cerveteri l’unità mobile della Asl per gli screening mammografici e del colon retto –

Tornano sul territorio gli screening promossi dalla Asl Roma 4. L’appuntamento è da oggi, 1 giugno, al 31 luglio, a Cerveteri, in piazza Risorgimento, con gli screening mammografici e del colon retto.

“Andare a scoprire, grazie agli screening del colon retto, ad esempio, possibili lesioni, significa impedire l’insorgenza di un tumore”, ha spiegato il coordinatore degli screening oncologici, la dottoressa Elisabeth Galliano. “Ogni due anni facciamo il giro dei distretti” e questa volta tocca proprio a Cerveteri.

“La mission dell’azienda – ha proseguito ancora Galliano – è quella di portare gli screening a domicilio”.

Ma attenzione: “Questo non significa abbassare la qualità degli esami. Anzi. L’unità mobile è dotata di un mammografo ad altissima risoluzione e di ultima generazione”. Il ‘pregio’ in più? Poter eseguire l’esame senza spostarsi.

“La lettura della mammografia – ha proseguito ancora la dottoressa Galliano – viene effettuata in doppio ceco: ogni esame, cioè, viene letto da due radiologi che si trovano in posti diversi e che non possono influenzarsi. Nel dubbio viene interpellato un terzo radiologo per una ulteriore diagnosi”.

E la coordinatrice dello screening ha voluto ringraziare, inoltre, il sindaco Elena Gubetti e il delegato Parroccini per aver lavorato insieme alla Asl per riportare sul territorio etrusco gli screening grazie alle unità mobili, dopo diversi anno “in cui non riuscivamo più a causa di problemi tecnici” e per aver fornito alla Asl degli uffici dove gli utenti potranno prenotare la loro visita all’interno dell’unità mobile.

E c’è di più: durante lo screening, le donne che lo vorranno, potranno eseguire anche l’esame per il sangue occulto nelle feci. “Sarà dato loro un contenitore che potranno portare a casa per eseguire l’esame e poi riconsegnarlo negli uffici messi a disposizione dal comune”.

A Cerveteri l’unità mobile della Asl per gli screening mammografici e del colon retto

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne residenti nel comune di Cerveteri tra i 50 e i 74 anni.

Quest’anno inserito anche lo screening del colon retto, rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni di età.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 800539762

IL COMMENTO DEL DELEGATO PARROCCINI

“Avevo chiesto da tempo alla Dott.ssa Galliano – Dirigente Medico e Coordinatore Aziendale Screening dell’Asl Roma 4 (azienda per la quale lavoro) e al suo staff, la possibilità di ideare qualcosa sul mio territorio”, ha commentato il delegato Parroccini.

“Dopo un mese di lavoro e dopo svariati sopralluoghi ci siamo riusciti. Non mi resta che ringraziarLa di cuore e pubblicamente per aver reso possibile il tutto”.

“Ringrazio anticipatamente anche: il Comune e il Sindaco di Cerveteri – Elena Gubetti, l’assessore alla politiche sociali – Francesca Badini, la consigliera comunale Arianna Mensurati, l’assessore alla sostenibilita’ ambientale Francesca Appetiti, Luca e William dello staff del Sindaco, la mia Dirigente e tutti i miei colleghi dell’Asl Roma 4”.