Share Pin 2 Condivisioni

Cerveteri, asilo nido. Belardinelli e Piergentili: “Lavori a singhiozzo. Sicuramente termineranno a ridosso della campagna elettorale”

“Vi ricordate l’asilo nido comunale promesso fin dalla campagna elettorale del 2012, che poi nella seconda campagna elettorale doveva essere pronto per settembre 2017?! E per il quale a giugno 2019 è stato pubblicato il bando di preiscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020?”.

Così i consiglieri Piergentili e Belardinelli che aggiungono:

“Ebbene solo a gennaio 2020 sono stati affidati i lavori per le opere di urbanizzazione, ma a giugno ecco che arriva l’immancabile variante in corso d’opera, approvata il 2 dicembre 2020. E ad oggi, nonostante le promesse e gli annunci in pompa magna, i lavori sono ancora fermi. Dovrebbero riprendere a breve e sicuramente termineranno per la prossima campagna elettorale!”