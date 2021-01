Santa Marinella, Nature Education: “Le associazioni fuggono dalla città perché a pochi interessa fare del bene”

Share Pin 1 Condivisioni

“Grazie a chi in questi 2 anni ci ha sempre sostenuto, andiamo avanti soprattutto per voi”

Santa Marinella, Nature Education: “Le associazioni fuggono dalla città perchè a pochi interessa fare del bene”

“Sono quasi 2 anni che ho iniziato questo percorso della Nature Education, ripulendo spiagge, organizzando eventi, donando oggetti all’avanguardia al nostro bellissimo e incantevole paese.

Ora capisco perchè le associazioni fuggono da S.Marinella, perchè a nessuno o quasi importa fare del bene, sperano tutti che tu cada, esultando sulle tue ossa rotte.

In 2 anni abbiamo raccolto più di 1000 sacchi di immondizia, più di 300 siringhe, per citare 2 dati a caso; abbiamo coinvolto scuole materne, elementari, medie, superiori, siamo stati contattati dalle università di Roma gemellate con quelle USA, eppure c’era chi ci dava dei burattini dei politici…2 nostri grandi progetti: Spigolo, il pesce raccogli plastica donato al Castello di S.Severa, abbandonato a se stesso a meno che qualcuno di noi non si degni di andarlo a svuotare o di andarlo almeno a controllare, pensate che gli degli imbecilli gli rotto una pinna, sfondato la bocca e preso a calci la pancia… sapete qual’è l’unica cosa che ci è stata detta? Ragazzi è sporco, pulite.

Il Seabin, 7.000€ di cestino mangia rifiuti di cui molti provengono dalle tasche degli associati, montato solo 2 mesi fa, se non viene controllato da noi lo stato della lavorazione non lo fa nessuno, difatti alla prima grande mareggiata è stata smarrita la rete all’interno e il tubo per l’aria, per non parlare dei 6 mesi passati dentro un magazzino, storia che tutti sapete.Ora stiamo per donare i secchi per gli escrementi canini e per la differenziata da posizionare ove mancanti, credete che faranno una fine migliore?Noi crediamo di no.Ovviamente Spigolo verrà restaurato, ovviamente il Seabin verrà aggiustato e sistemato come si deve, ma tutto questo dovremo farlo noi, nonostante siamo tutti ragazzi che lavorano e impegnati, mentre chi è pagato per salvaguardare al meglio le nostre opere cosa fa?

Nulla, o veramente poco.Cosa chiediamo noi, soldi?

No, rispetto! Grazie a chi in questi 2 anni ci ha sempre sostenuto, andiamo avanti soprattutto per voi, per i nostri figli e per i nostri nipoti!”

Così Nature Education in un post social