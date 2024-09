Arriva una vittoria per il Cerveteri nell’esordio stagionale. Locci e Funari piegano il Palocco, partita giocata con intensità dai ragazzi di Gabrielli.

Comincia con una vittoria la stagione del Cerveteri, che batte al Galli il Palocco per 2-1. Una prestazione positiva quella dei verdeazzurri, che perdono tre giocatori per infortuno, costringendo Gabrielli a rivoluzionare l’assetto della squadra. Nicolo Locci nel primo tempo e un gran goal di Funari, mettono la firma su un successo che serve a smorzare le critiche e a dare fiducia alla squadra, che ha offerto una prestazione incoraggiante, sbagliando poco. Un successo, dunque, che lascia tutti contenti, sopratutto i tifosi che hanno sfidato il caldo torrido per vedere all’opera una squadra che ha dato il massimo per raggiungere la vittoria. Sono tre punti fondamentali per il morale che danno una carica in più per il prossimo impegno sull’ostico campo di Pescatori Ostia.