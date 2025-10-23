Cerveteri, arrestato dai Carabinieri di Ladispoli un 57enne straniero accusato di estorsione –

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato in flagranza, un cittadino straniero di 57 anni, residente a Cerveteri, gravemente indiziato del reato di estorsione.

L’episodio è avvenuto lo scorso pomeriggio all’interno di un bar della zona di Ladispoli, dove un avventore è stato vittima del furto del telefono cellulare. Poco dopo, la vittima è stata contattata da una persona che, riferendo di essere in possesso del dispositivo, gli ha proposto per riaverlo di versare la somma di 50 euro.

La vittima si è recata presso la Stazione Carabinieri del posto per informarli di quello che era accaduto, così è stato predisposto un mirato servizio. I Carabinieri, che si erano precedentemente appostati in modo tale da assistere allo scambio, sono intervenuti subito dopo lo scambio bloccando il 57enne e recuperando la banconota da 50 euro, che era stata precedentemente contrassegnata.

Dopo l’arresto lo straniero è stato condotto in caserma, dove si è recata anche la vittima per formalizzare l’atto di denuncia querela. Al termine delle attività il 57enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre, i soldi e il telefono sono stati riconsegnati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza.