Cerveteri, gli “Amici del bosco Valcanneto” pubblicano una lettera aperta alla Sindaca Elena Gubetti

La proposta è quella di costituire un “Tavolo di confronto permanente” tra il Comune e la cittadinanza attiva locale

Il Gruppo “Amici del bosco Valcanneto” affida a una lettera aperta, un appello diretto alla Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti: avviare “un tavolo di confronto permanente tra Comune e cittadinanza attiva” per gestire, in modo partecipato, la tutela e la fruizione dell’area boschiva di Valcanneto. Lettera che pubblichiamo di seguito integralmente.

“Alla Sindaca del Comune di Cerveteri

Elena Gubetti

Gentile Signora Sindaca,

abbiamo deciso di scriverLe questa lettera e renderla pubblica dopo averne inviate molte altre nel passato, a Lei ed agli Assessori all’ambiente, senza mai ricevere una risposta, mortificando in questo modo la volontà di partecipazione che ci anima. È nostra convinzione, infatti, che le Istituzioni, attraverso le persone che le rappresentano devono sempre ascoltare la voce dei cittadini e attivare un proficuo dialogo nell’interesse primario del “bene comune”.

Ci riferiamo alla situazione del bosco di Valcanneto rispetto alla quale da anni avanziamo inutilmente proposte a partire dall’adozione di un vero “Progetto” con la relativa sottoscrizione di un protocollo d’intesa da parte del Comune e della cittadinanza attiva locale per garantire la più idonea conservazione e fruizione dell’area boschiva.

Il Comune finora è stato sordo a tutte le nostre istanze preferendo l’autoreferenzialità e limitandosi a comunicare le decisioni già prese. Nonostante ciò, vogliamo continuare a sperare in un cambio di passo.

A tal fine Le proponiamo di costituire un “Tavolo di confronto permanente” tra il Comune e la cittadinanza attiva locale attraversi il quale esercitare la massima collaborazione possibile a partire già da ora in una fase in cui il bosco è ancora in gran parte interdetto all’accesso pubblico per i problemi di sicurezza dovuti allo stato di molte alberature.

Cerveteri, gli “Amici del bosco Valcanneto” pubblicano una lettera aperta alla Sindaca Elena Gubetti

È importante per la nostra comunità prendere parte alle decisioni che riguardano il bosco, vero e proprio patrimonio naturale identitario di Valcanneto, contribuendo all’individuazione delle scelte più idonee ad assicurare un futuro sostenibile al nostro polmone verde.

Siamo consapevoli che Lei, con i suoi collaboratori, deve affrontare molti e gravosi impegni nella gestione amministrativa del vasto territorio di Cerveteri ma la nostra proposta è a costo zero e si basa solo sulla necessità, a nostro avviso, del coinvolgimento dei cittadini organizzati su base volontaria che s’impegnano concretamente a tutela del bosco di Valcanneto.

In attesa di una Sua risposta, che ci auguriamo positivamente orientata verso un prossimo incontro, inviamo cordiali saluti.

Ugo Menesatti

Referente Gruppo “Amici del bosco Valcanneto” 22 ottobre 2025”