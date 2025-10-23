Bracciano, i paracadutisti dell’Esercito donano il sangue in Piazza IV Novembre –

Nei giorni scorsi i Paracadutisti del 185° Reggimento Artiglieria, in coordinamento con il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, hanno organizzato una donazione di sangue in Piazza IV Novembre a Bracciano in favore del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”.

L’iniziativa, promossa in occasione dell’83° Anniversario della Battaglia di El Alamein, ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e civile. Alla giornata hanno preso parte oltre quaranta artiglieri paracadutisti, che con la loro donazione hanno contribuito ad incrementare le scorte di sangue destinate alle strutture sanitarie locali, raccogliendo circa 50 sacche.

L’attività si inserisce in un ciclo annuale di tre appuntamenti dedicati alla donazione, promossi dal Reparto nel corso del 2025, a testimonianza della costante attenzione dei “Diavoli Gialli” verso la solidarietà e il servizio alla collettività.

Presente all’evento il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, il presidente del Gruppo Olgiati, Giovanni Bonetti, e la presidente dell’Associazione Volontari Antincendi Boschivi, Enza Vergari, che hanno voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa; il Comandante del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, Colonnello Alberto Licci, ha sottolineato come tali iniziative confermino il legame dei Diavoli Gialli con la comunità locale e il costante impegno nella promozione di valori tra cui solidarietà e coesione.