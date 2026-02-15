Cerveteri, ancora un grave lutto. Addio a Damiano Alberti, aveva 23 anni
Un altro doloroso lutto ha colpito Cerveteri nella giornata di ieri. A lasciarci prematuramente è stato il giovane Damiano Alberti, di 23 anni.
I funerali avranno luogo mercoledì 18 febbraio, alle ore 15:00, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Cerveteri. Per chi vorrà dargli l’ultimo saluto, domani, alle ore 15:00, sarà allestita una camera ardente presso la Domus Caere, in Via Settevene Palo 209, a Cerveteri