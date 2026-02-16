Calcio, il Cerveteri pareggia a Campagnano

Il Presidente Lupi nel dopo gara: “Prestazione positiva, è un punto che fa morale, la strada per risalire è quella giusta”

Secondo pareggio di fila del Cerveteri, che in quel di Campagnano conquista un punto prezioso, collezionando una buona prestazione, contro una squadra nel cui campo ha perso una sola volta. E’ stata una partita equilibrata con gli etruschi che nel primo tempo sono andati vicini al vantaggio in due occasioni con Falco. Nella ripresa maggiore pressione della formazione di mister Ferretti, che va vicino alla vittoria con Bracaglia davanti alla porta.

“Ci prendiamo un punto che fa morale, dopo una prestazione positiva di fronte a una formazione fisica e arcigna – ha detto il presidente Lupi- . La squadra non ha sofferto, ha giocato con intesità, ci è mancato il goal”.