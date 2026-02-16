Impresa tricolore per Artem Shablii dell’Atletica Villa Guglielmi che ai Campionati Italiani Allievi indoor di Ancona ha conquistato ieri sera il titolo di Campione d’Italia Allievi nei 60 metri piani, fermando il cronometro su 6.82

Riceviamo e pubblichiamo:

Un risultato straordinario per il nostro giovane talento classe 2009, di origini ucraine e residente a Fiumicino, che si migliora di un centesimo rispetto al suo precedente primato personale e conferma il suo eccezionale stato di forma in vista dei prossimi importanti eventi.

Allenato da Emiliano Nerli Ballati, Artem ha disputato una finale impeccabile al PalaCasali, imponendosi con autorevolezza sui migliori velocisti italiani di categoria. Con questo successo, prosegue un percorso di crescita che lo ha già visto protagonista nel 2025, con il secondo posto ai Campionati Italiani Allievi outdoor di Rieti, e nel 2024, con il titolo nazionale Cadetti a Caorle.

Fiumicino, Artem Shablii è Campione Italiano Allievi 2026 nei 60 metri indoor

Un titolo dal valore speciale. È il risultato di un lavoro quotidiano fatto di dedizione, passione e fiducia reciproca. Artem è arrivato a Fiumicino nel 2023 e qui ha trovato una famiglia sportiva pronta ad accoglierlo e sostenerlo nel suo percorso di crescita, umana e atletica.

«Siamo orgogliosi di questo risultato straordinario» – dichiara il nostro presidente Ludovico Nerli Ballati– «Artem ha dimostrato un impegno e una maturità eccezionali. È un ragazzo che ha trovato nella nostra società una seconda casa e che oggi ci regala una grandissima emozione. Questo titolo è il frutto del lavoro di squadra, dell’attenzione tecnica di Emiliano Nerli Ballati e dell’entusiasmo che ogni giorno mettiamo in pista».

Ringraziamo di cuore le Fiamme Oro di via Portuense per la loro ospitalità e per averci messo a disposizione i loro spazi di allenamento, in attesa di poter tornare presto, speriamo, al Campo Cetorelli di Fiumicino.

Rivolgiamo un sentito grazie a tutto il nostro staff tecnico, ai dirigenti, agli atleti e alle famiglie che ogni giorno condividono con noi la stessa passione.

ASD ATLETICA VILLA GUGLIELMI