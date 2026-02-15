L’intervista a Paolacci prima della sfilata dei carri allegorici a Marina di Cerveteri

“Anche se venissero solo dieci bambini, significherebbe aver creato qualcosa per loro”

di Giovanni Zucconi

Poco prima dell’inizio della sfilata dei carri allegorici che, mentre stiamo scrivendo, si sta ancora svolgendo a Marina di Cerveteri, abbiamo incontrato il Consigliere Gianluca Paolacci. Che continuava ad andare avanti e indietro per assicurarsi che tutto fosse pronto, e che non ci fossero intoppi dell’ultimo momento.

Ne abbiamo approfittato per domandargli se si aspettasse una buona partecipazione alla sfilata da parte dei nostri concittadini. Quella che segue è la sua risposta.

“Siamo arrivati alla quarta edizione, e questo per noi è già un risultato importante. Certo, ci dispiace esserci arrivati in questo modo, dopo tre rinvii. Un po’ di preoccupazione sulla partecipazione c’è, anche perché oggi è l’ultima domenica di Carnevale e ci sono eventi ovunque.

Noi avevamo scelto di anticipare e di organizzare tutto con le scuole, proprio per permettere ai bambini di partecipare alla festa. Speriamo che la gente venga. Magari i numeri non saranno quelli degli anni precedenti, ma per noi resta comunque un grande successo. Anche se venissero solo dieci bambini, significherebbe aver creato qualcosa per loro. Questo è il senso di quello che abbiamo organizzato: attenzione a tutti, senza distinzioni. Se oggi dei bambini potranno godersi il Carnevale, noi siamo contenti.”