Affluenza alta e qualche disagio nelle prime giornate di distribuzione; critiche da M5S e opposizione

Cerveteri, anche oggi code per il ritiro dei nuovi mastelli del vetro –

Anche oggi a Cerveteri si sono registrate lunghe code per il ritiro dei nuovi mastelli del vetro, la cui distribuzione è iniziata il 17 novembre. L’amministrazione parla di forte partecipazione e rassicura sulla possibilità di ritirare il contenitore ogni giorno all’Eco-Sportello della Legnara, mentre dai cittadini e dalle opposizioni arrivano critiche per la gestione ritenuta poco organizzata. Prosegue intanto il calendario delle consegne nei vari quartieri.