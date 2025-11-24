Biblioteca Civica di Santa Marinella: presentato il libro su Santa Severa scritto da Fulgenzi –

“Santa Severa tra le righe della stampa, un racconto attraverso le cronache” è il titolo del libro scritto da Federica Fulgenzi e presentato venerdì pomeriggio alla Biblioteca A.Capotosti”.

Ad intervistare l’autrice è stata la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli.

Sono intervenuti il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alla cultura Gino Vinaccia. Tra i presenti Don Stefano Fumagalli della Parrocchia Sant’Angela Merici.

“Quando si parla di Santa Severa-ha detto il Sindaco in apertura- subito si pensa al Castello, al porto di Pyrgi o alle belle spiagge, poco si pensa alla storia della comunità cittadina, come è nata e come si è sviluppata nel corso degli anni. Il libro di Federica Fulgenzi, che è una appassionata di storia e collaboratrice del professor Luciano Pranzetti, ha il merito di accendere una luce sulla vita, sui personaggi locali, su eventi storici e su alcune curiosità di Santa Severa”, ha concluso Tidei.

Il libro raccoglie, infatti, testimonianze e frammenti di cronaca che restituiscono Santa Severa attraverso lo sguardo della stampa locale, nazionale e internazionale, dalla fine del XIX secolo fino ai giorni nostri.

Una raccolta di articoli di cronaca, politica, società, guerra e pace, ma anche curiosità, sport e vicende quotidiane, dando forma al ritratto autentico di una comunità.

“Un lavoro minuzioso ed attento che la scrittrice ha condotto per consegnarci un libro, che diventa una testimonianza storiografica della storia e dei personaggi, che hanno contribuito a fare di Santa Severa una comunità viva e attenta”, ha commentato l’assessore Vinaccia.

Molte le domande e le curiosità giunte dal pubblico presente. Un invito a riscoprire Santa Severa con occhi nuovi, attraverso la forza narrativa della memoria.

Il volume è disponibile in tutte le librerie e consultabile anche presso la Biblioteca Civica.