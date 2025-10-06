Cerveteri alla Marcia per la Pace: grande partecipazione, quasi completo anche il secondo pullman

Cresce l’adesione dei cittadini di Cerveteri alla Marcia per la Pace Perugia–Assisi, in programma domenica 12 ottobre. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha riscosso un forte interesse da parte della comunità locale, tanto che — come annuncia la sindaca Elena Gubetti — si è reso necessario predisporre un secondo pullman per raggiungere i luoghi della manifestazione.

“In queste settimane ho ricevuto tantissime adesioni: scuole, associazioni culturali e sportive, gruppi di giovani, studenti e semplici cittadini”, spiega Gubetti. “Ci sono ancora alcuni posti disponibili: vi aspettiamo per portare insieme i valori della pace e chiedere un immediato cessate il fuoco”.

Il sindaco sottolinea come quest’anno la partecipazione sia tra le più alte di sempre, frutto anche di un intenso lavoro di coinvolgimento diretto di scuole e associazioni. “Mai come in questo momento – dichiara il Sindaco di Cerveteri-la nostra presenza alla Marcia della Pace è fondamentale per dimostrare la nostra assoluta contrarietà ad ogni forma di guerra, di mancanza di rispetto dei diritti civili, di persecuzione nei confronti di bambini, donne, anziani e civili. Nessuno può restare indifferente a quello che succede nel mondo!”

“Volevo che Cerveteri fosse rappresentata soprattutto dalle nuove generazioni, e sono orgogliosa di vedere tanti giovani e giovanissimi pronti a sfilare per la pace”, aggiunge.

Chi desidera partecipare può contattare il numero 06 89630225 o scrivere all’indirizzo [email protected] per prenotare gli ultimi posti disponibili