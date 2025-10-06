L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia ha evitato che l’incendio si propagasse ad altre vetture

Auto in fiamme alle Terme della Ficoncella, paura nel parcheggio ma nessun ferito

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi alle Terme della Ficoncella, dove un’auto di media cilindrata è andata improvvisamente a fuoco mentre si trovava ferma nel parcheggio.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, del distaccamento Bonifazi, sono stati allertati per un incendio auto. Giunti rapidamente sul posto, i pompieri hanno dato immediatamente avvio alle operazioni di spegnimento, riuscendo in breve tempo a domare le fiamme.

La prontezza dell’intervento ha evitato che il rogo si propagasse alle vetture parcheggiate nelle vicinanze. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.