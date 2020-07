Cerveteri, alla Legnara il Reinaldo Santiago Trio insieme a Fabrizio Bosso

Condividi Pin 0 Condivisioni

Venerdì 10 luglio serata d’esordio del programma degli eventi estivi del Comune di Cerveteri. Ingresso gratuito

L’estate caerite 2020 inizia a scaldare i motori. Si parte venerdì al parco della Legnara con il trio jazz di assoluto livello: il Reinaldo Santiago Trio, che per l’occasione sarà accompagnato da un ospite d’eccezione, un trombettista italiano di fama internazionale che vanta collaborazioni con artisti straordinari del panorama musicale: Fabrizio Bosso.

“In questa stagione estiva sicuramente diversa da come siamo abituati a viverla nella nostra città, volevamo offrire un minimo di ritorno alla normalità, delle occasioni per ritrovarci tutti insieme dopo tanti mesi costretti in casa ed ascoltare dell’ottima musica”, ha detto l’Assessore alle Politiche Culturali, Federica Battafarano.

“Iniziamo con una serata straordinaria, ad ingresso gratuito, all’interno del Parco della Legnara, quest’anno, per far sì che vengano rispettate tutte le norme anti-covid, designata come unica arena dedicata agli spettacoli estivi della nostra città”.

“I primi a salire sul palco della nostra estate saranno Reinaldo Santiago, percussionista brasiliano ma residente a Cerveteri da tantissimi anni, insieme ad altri due straordinari musicisti, che insieme ad un ospite straordinario come Fabrizio Bosso ci emozioneranno con le melodie e le note del grande jazz”.

“L’ingresso, che sarà contingentato per motivi di sicurezza e per garantire il mantenimento delle distanze interpersonali, sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti”.

“Nel rispetto delle norme vigenti, all’ingresso nell’arena spettacoli verrà misurata la temperatura corporea del pubblico”.

Dopo l’esordio in jazz, il programma prosegue sabato 11 luglio con lo spettacolo di danza “Distanti ma uniti”, realizzato dall’Associazione Dimensione Danza 2000, storica realtà artistica del territorio.

Domenica 12 luglio, serata di musica e divertimento con la band “Frutti di Mario”, che spazieranno dal rock al reggae, dal pop alla musica disco. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30 e sono ad ingresso gratuito.