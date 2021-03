Share Pin 7 Condivisioni

“A lavoro per ricostituire il gruppo Pd all’interno del consiglio comunale”

Cerveteri, Alessandro Gnazi: “Il Pd è un’arma in più” –

Cercare di lavorare per portare prima il Pd all’interno del consiglio comunale, come gruppo consiliare, e successivamente per portarlo all’interno della coalizione a oggi alla guida della città etrusca, in vista delle prossime amministrative in programma per il 2022. Perché per il consigliere di maggioranza, Alessandro Gnazi, il Pd è “un’arma in più”, come detto a “cambia il mondo”. Bene, infatti, le liste civiche ma “non si può pensare la politica senza partiti”. E il suo progetto è già al vaglio del partito locale a oggi sotto la guida del commissario Marco Pierini, consigliere comunale a Ladispoli ed ex candidato sindaco nella città balneare alle passate elezioni. “Il commissario, Pierini – ha detto – sta svolgendo un grande lavoro di ricucitura, ci ha permesso di resettare tutto e iniziare a discutere. Il fatto di costituire un gruppo consiliare del Pd è un punto da cui ripartire. È un percorso”. Dove porterà questo percorso da qui a un anno, in vista delle elezioni, per Gnazi, è ancora “difficile da dire” ma il consigliere si dice “fiducioso”.