Cerveteri, al via il cantiere sul cavalcaferrovia di viale Campo di Mare. Senso unico alternato e passaggio pedonale chiuso

Da comani, lunedì 3 novembre, alle ore 7:00 scattano i lavori di messa in sicurezza del parapetto del cavalcaferrovia di viale Campo di Mare, a Cerenova. L’intervento è stato programmato per ragioni di sicurezza dopo un incidente avvenuto qualche mese mesi fa. E per sostituire le ringhiere ormai logore e arrugginite.

I lavori dureranno almeno dieci giorni, fino a giovedì 13 novembre. La circolazione sarà regolata a senso unico alternato con impianto semaforico provvisorio. Importante ricordare che sarà chiuso anche il passaggio pedonale sul ponte che collega Cerenova e Campo di Mare. A stabilirlo è un’ordinanza della Polizia Municipale firmata dalla comandante Cinzia Luchetti.

Nel provvedimento si dispone il divieto di transito sulla carreggiata lato destro, direzione mare, per consentire l’allestimento del cantiere e la sostituzione delle ringhiere che delimitano il camminamento. L’Assessore ai Lavori pubblici, Matteo Luchetti, ha dichiarato che l’intervento è stato recentemente affidato a una ditta privata. E nasce dall’esigenza di ripristinare le protezioni danneggiate anche a seguito dell’auto finita sul parapetto. L’Assessore prevede di chiudere i lavori in pochi giorni.